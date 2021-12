Barcelona denuncia que el 62 % de las inmobiliarias acepta la petición de los propietarios de discriminar a migrantes

Seis de cada diez inmobiliarias aceptan discriminar por motivos raciales a los candidatos que aspiran a alquilar una vivienda en Barcelona. Un estudio del Ayuntamiento de Barcelona (que ya puso la primera multa en España por este motivo ) indica que un 62 % de los agentes inmobiliarios consultados acceden a la petición de los propietarios de no alquilar su vivienda a migrantes.

"¡Y tanto! No lo pondremos [en el anuncio] porque queda feo, pero lo filtramos y, para que no se sienta ofendido, le explicamos que ya está alquilado o lo que sea", respondió uno de los agentes. "Esto no se puede decir, pero se puede hacer", aseguró otro.