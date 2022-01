Los desalojados en Badalona pasan la noche en la calle: "Tenía mi casa en la nave, ya no tengo nada"

Abdul, Ris y Kevin son algunos de los que han acampado en la calle. Acusan la desprotección que dicen sentir del consistorio, desde el del exalcalde Albiol, que inició el desalojo, hasta el del actual alcalde Guijarro, que lo ha llevado a cabo. Lamentan que no les da "soluciones" definitivas para no sufrir frío ni hambre. Por el momento, descartan que vayan a ocupar otra nave: "¿Para qué? ¿Para que nos vuelvan a echar?", dicen.

"Tenía mi casa en la nave, con mi familia, pero ahora no hay nada", se lamenta Kevin, mientras Abdul describe: "Estamos todos fuera, más de 100 personas hemos dormido aquí, con frío, aguantando". "Hay uno que no ha comido nada en todo el día y la policía pasa y les dice que bajen la música", critica Condis, que vive en otra nave okupada que no puede albergar a más personas y resume el problema: "Hay mucha gente que no tiene papeles, ese es el problema que tienen".