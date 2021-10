Detienen a Josep Costa, exvicepresidente del Parlament catalán, investigado por presunta desobediencia

Los Mossos d'Esquadra han detenido al exvicepresidente del Parlament de Cataluña, Josep Costa , por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El acusado de un presunto delito de desobediencia no acudió a declarar el miércoles 15 de septiembre al no reconocer "la autoridad" del tribunal.

"No tiene sentido dialogar con unos jueces y fiscales represores, que no entienden conceptos básicos como la separación de poderes", justificó en un comunicado en vídeo publicado en su cuenta de Twitter. Costa dijo que no reconoce a este tribunal para juzgar ningún acuerdo del Parlament, y añadió: "El objetivo es derrotarlos en Europa".