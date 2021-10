Día Mundial contra el Dolor: “Me incapacita y pierdo calidad de vida”

El 32% de la población adulta padece algún dolor. Este domingo se conmemora el Día Mundial Contra el Dolor, una condición “invisible” con la que conviven dos de cada diez personas . “Lo miro a los ojos y le digo te voy a aceptar, pero no me voy a enfrentar a ti”, relata Francisco Caballero, uno de los pacientes de la unidad en el hospital Moisés Broggi.

Muchos de los pacientes comparten que el dolor incapacita y han perdido calidad de vida. “No puedo quedar al día siguiente con gente porque no sé cómo me voy a levantar”, confiesa Francisco Caballero, que padece cervicalgia, un dolor que le produce “mucho dolor de cabeza y contracturas”. En su caso, la fortaleza para afrontar el sufrimiento es esencial: “Cada mañana miro al espejo y me digo "Francisco, si tuvieras que convivir toda la vida así, ¿cómo afrontarías la vida?, se pregunta.