Manel Casals, director del gremio de hoteles de Barcelona sobre El Prat: "No podemos cambiar de criterio según de dónde venga la propuesta"

Los hosteleros aplauden la ampliación y confían que la obra traiga más visitante de larga distancia

Los agentes económicos piden al govern que se dejen de lado los intereses ideológicos

Unos 200 agentes económicos catalanes firmaron un manifiesto a favor de la ampliación del aeropuerto de El Prat. Junto al Círculo de Economía, la Cambra de Comerç de Barcelona o la escuela de negocios ESADE está el Gremi d'Hotels de Barcelona. Su director general, Manel Casals considera que la obra es clave para el desarrollo de Cataluña y pide a la Generalitat se dejen de lado los intereses partidistas.

Pregunta: ¿Por qué es necesaria la ampliación de El Prat?

Respuesta: Para nuestro sector es obvio que cualquier mejora en el aeropuerto nos afecta. Pero creemos que la ampliación va más allá del sector hotelero. Un aeropuerto de primera línea nos favorece sobre todo llegada turistas larga distancia y el negocio que genera alrededor.

P: Un estudio del Airport Regions Council, encargado por el Ayuntamiento de El Prat, afirma que los viajeros del aeropuerto pueden aumentar sin necesidad de ampliar el aeródromo.

R: No estoy al corriente de este estudio. En cualquier caso, si Aena o el Gobierno plantean una inversión en el aeropuerto de Barcelona me parece incoherente no aprovecharlo.

Un país fuerte debe tener un aeropuerto de primera línea



P: La ampliación de El Prat es una reclamación secular de sucesivos ejecutivos catalanes ¿Qué opina del debate que se ha abierto en la Generalitat?

R: Demuestra lo que venimos viendo en los últimos tiempos. Parece que no tengamos estrategia concreta como país y como región a largo plazo. Si queremos un país fuerte, debemos tener un aeropuerto de primera línea. No podemos estar cambiando de criterio según de dónde venga la propuesta.



P: ¿Qué petición hacen a las autoridades?

R: Pedimos que las decisiones que se tomen respecto al aeropuerto no sean políticas ni ideológicas sino puramente económicas.



P: Barcelona era uno de los principales destinos turísticos de España. Sin embargo, muchos vecinos y el ayuntamiento denuncian esta masificación.

R: En primer lugar, el ayuntamiento, que a veces pone en duda el turismo, debería tener un modelo de ciudad claro. Sin un modelo de ciudad no podemos tener un modelo de turismo determinado. En cuanto a la cantidad de turistas, es cierto que Barcelona recibe 32 millones de personas cada año, pero sólo la mitad pernoctan en la ciudad. Hay 16 millones que no se quedan a dormir. No estamos diciendo que deba llegar más gente, sino conseguir más pernoctaciones porque el sector hotelero es mucho más rentable para otros sectores si el visitante pernocta aquí en vez de venir sólo durante el día.

P: ¿Qué opinan del coste medioambiental de la ampliación del aeropuerto?

R: Yo no tengo respuesta sobre la cuestión medioambiental porque no soy experto. Como gremio trabajamos para mejorar nuestra política energética y ser más sostenibles. En cuando al aeropuerto estoy seguro de que se pueden encontrar soluciones eficientes para disminuir el impacto de la ampliación.

Estamos convencidos de que Aena escuchará nuestras peticiones

P: ¿Se han reunido los hoteles con Aena?

R: Aún no, pero estamos convencidos de que Aena hablará con nosotros y escuchará nuestras propuestas.

P: ¿Qué pide el gremio a la ampliación?

R: Todavía no tenemos las peticiones listadas, cuando empiece el proyecto hablaremos con los distintos sectores.



P: El alcalde de El Prat cree que la UE no aprobará la ampliación, ¿Ustedes qué opinan?

R: La verdad que no sé cómo actuará Europa en este sentido y no tengo más información de la que pueda tener él pero somos optimistas. Yo creo que sí que lo aprobará.



P: ¿Cuál es la situación hotelera en Barcelona en estos momentos?

R: La situación es complicada porque el negocio no está arrancando. Seguimos con muy pocos visitantes. Desde el inicio de la pandemia acumulamos unas pérdidas de 2.700 millones de euros. El sector hotelero en Barcelona generaba 35.000 empleos directos y otros 35.000 indirectos. En estos momentos, el 60% de los trabajadores continúan en ERTE parcial o total y sólo está abierta el 45% de las plazas de hotel.