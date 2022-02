Discotecas llenas en la primera noche de reapertura del ocio nocturno en Cataluña

Largas colas esperaban colas frente a la entrada horas antes de la apertura. La mayoría de jóvenes coincidía en las ganas de salir de fiesta: "Hemos sufrido mucho durante la pandemia", comentan y ven positivo que no tengan que mostrar pasaporte: "Antes teníamos problemas para quedar si un amigo no estaba vacunado", admiten. "Era una medida innecesaria y tenemos derecho a no vacunarnos", explica un joven que admite que no se ha inmunizado.