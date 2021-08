Disminuye por quinto día consecutivo la cifra de ingresados por covid en Cataluña

Sobre la vacunación, más del 60% de la población ya cuenta con la pauta completa de vacunación, en total 4.824.989 personas. “La situación no cambiará hasta que no se llegue a un 80-85% de la población vacunada, advierte el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Pese a ello, en algunas franjas el ritmo de vacunación no es el “adecuado”. Entre la franja de los 40 a 49 años hay un 25% sin primera dosis y un tercio sin la segunda. En el caso de la franja de los 30 a 34 años, el 40% no se ha vacunado.