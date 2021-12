Doce desalojados de una nave duermen al raso en plena ola de frío: "Nos trataron peor que a delincuentes"

Eran unas 50 personas distribuidas en varios grupos. Algunos encontraron nuevo refugio y una docena acabó acampando bajo un porche al no conseguir dónde vivir. Cubierto por cartones, mantas y tiendas de campaña, continúa dándoles cobijo diez días después . Los vecinos empiezan a conocerlos como 'Las 12 de Vilafranca'.

Ahora usan el baño de la biblioteca pública y un vecino les ha ofrecido su baño para que vayan a ducharse. Denuncian que los servicios sociales no les ha dan alternativa: "Tramitamos un recurso contra el desalojo y nadie nos avisó de que lo habían rechazado", explica Verónica que recuerda que el desalojo los cogió a todos por sorpresa.

Piden un alquiler social: "No pedimos vivir gratis, sino algo que se adapte a nuestras posibilidades", explica David. "Estamos aquí por pérdidas de la vida, de trabajo. Queremos poder empezar de nuevo", cuenta. Su situación no ayuda: la mayoría no tienen papeles ni trabajo.