La exconsellera indultada Dolors Bassa lamenta no poder jubilarse antes por la condena del 'procés'

La exconsellera de la Generalitat de Cataluña Dolors Bassa , condenada por la sentencia del 'procés' e indultada parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez , lamenta que su pena de 12 años de inhabilitación no le permite jubilarse antes, "como habría querido".

Así lo ha expresado la titular de Treball i Assumptes Socials del expresident Carles Puigdemont en una entrevista a vilaweb.cat , en la que además de reconocer que el independentismo no ha "ganado" porque "las condiciones son las mismas que en 2017", critica que no puede volver a trabajar en el colegio en el que lo hacía.

"En las escuelas, puedes jubilarte a los 60 o 62 años, pero no podrá ser. Trabajaba en una escuela concertada y con la inhabilitación no puedo volver porque el sueldo de los maestros los pagaba la Generalitat", explica Bassa, de 62 años, que añade: "Si hubiese podido volver, me habría podido jubilar de aquí a un año".