Dos amigos de la mili se reencuentran tras 64 años gracias a las redes sociales: "Twitter, haz tu magia"

A este joven de 27 años se le ocurrió la idea cuando, aquella noche, Antonio le explicó una anécdota que había vivido con el tal José. Un teniente les pidió que fueran a buscarle la cena y les dijo que, si a las 22 h no había vuelto, que se la podían comer. "Al final vino a las 22:01 h y les pilló comiéndose su cena por solo un minuto", resume Mikel, que le preguntó: "Abuelo, ¿no has vuelto a tener contacto con él?".

Y Twitter hizo el resto. En menos de un día, 3.000 personas habían compartido un mensaje que ahora tiene más de 4.500 retweets y 'me gusta'. "Empezó como una broma y aluciné, no me lo imaginaba, 'esto se ha ido completamente de las manos', pensé" , asegura el catalán, que confiaba en encontrar a alguien que conociera a José entre la pequeña comunidad de seguidores asturianos que tiene por su afición al Real Oviedo SAD.

"El paso del tiempo no ha hecho que ninguno se olvide del otro", resume el catalán, orgulloso. Lo que no sabían Antonio y su nieto es que no solo 64 años de no saber nada el uno del otro separan a ambos amigos, sino que también lo hacen 1.300 kilómetros de distancia. José emigró a Bruselas, Bélgica, para buscar trabajo y labrarse la vida tras hacer la mili en Sevilla; Antonio hizo lo propio en Girona.