Eli Segura, madre de Alexia Putellas: “Su padre estará orgulloso allí donde esté”

Y en días de extrema felicidad como este, esta familia catalana no puede evitar recordar la muerte del padre de familia, el encargado de acompañar a Alexia a los entrenamientos hasta los 18 años: “Su padre estará orgulloso allí donde esté”.

R: Es muy difícil de expresar. Es algo muy grande, un orgullo, una satisfacción... Las redes sociales decían que era favorita, pero no me lo esperaba. Es algo que nunca te esperas.

R: Cuando murió, ella tenía 18 años y su hermana, tres menos. Él se desplazaba siempre con ella para arriba y para abajo en los entrenos y yo me quedaba con la pequeña, excepto los fines de semana que íbamos todos a verla jugar. Ella lo dialogaba todo con él sobre los partidos, en casa, en el campo, todo.

R: No. Lo hizo sobre la marcha. Dice lo que siente. Es humilde. Es lo que veis y escucháis de ella. Estaba muy tranquila, la he visto más nerviosa en algunos partidos. Así es Alexia y yo sabía que le iba a salir bien.

R: Ni quería subir al escenario porque pienso que ella es la protagonista, pero es que tampoco podía: ¡me temblaba todo el cuerpo y me tuvieron que ayudar! . Y allí arriba solo veía a mis hijas, no veía nada más.

R: Hablamos muy poquito, solo nos preguntó "¿estáis bien?" a mi y a su hermana, y me dijo "gracias, mamá".

R: El fútbol ha sido su vía de escape y este no es solo un reconocimiento individual sino colectivo. También hay mucho sacrificio. Cuando era más jovencita, sus amigos jugaban, salían... pero ella no. No iba al cine porque tenía que estudiar ya que tenía partido después, por ejemplo.