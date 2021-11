Empieza la Gran Recogida de Alimentos en Cataluña con el objetivo de recaudar 10 millones de euros

Este año repetirán el formato ideado por la pandemia y no aceptarán alimentos, solo donaciones monetarias. “Nos favorece porque desde el banco de alimentos pueden gestionar el reparto durante todo el año”, explica Fatjó.

Los clientes ya participan desde el viernes en la recogida y todos ellos muestran su alegría al poder ayudar: “Suelo aportar cantidades de entre 20 y 50 euros para ayudar a todo aquel que lo necesite”, comenta una señora. En cuanto al nuevo formato de donaciones monetarias no acaba de convencerles: “No voy a donar porque tengo una paga muy pequeña y no me lo puedo permitir, prefería dar alimentos”.