Enfermeros se anuncian en Internet para hacer test de antígenos a domicilio: "Es un sobresueldo"

"Hay de todo, pero sobre todo son personas que quieren hacerse el test para asegurarse de que pueden reunirse con sus familias y no están contagiados", en palabras de esta empleada de dos residencias de ancianos, que reconoce tener "más trabajo estos días" y cobrar unos 150 euros al mes aproximadamente.

"Si es una familia, por ejemplo, que me pide cuatro o cinco test, intento arreglar el precio", aclara esta barcelonesa, que también expide certificados conforme su 'cliente' ha dado positivo o negativo en test de antígenos, cosa que también hace variar el precio: "Si dan positivo, les recomiendo que vayan al ambulatorio y pidan la baja".

No obstante, la covid monopoliza ahora el trabajo de María fuera de la residencia, aunque no vacuna contra el virus ni hace test PCR, ya que el precio de los análisis de una sola muestra en laboratorios superan los 100 euros, por lo que no puede competir con las clínicas privadas.