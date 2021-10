El doctor que viralizó la historia del matrimonio con problemas de memoria: "No son cosas de la edad"

Martínez Horta lo explicó en un hilo de Twitter que se hizo viral, en el que alerta, además, de que las pérdidas de memoria no son "cosas de la edad" y que ante cualquier deterioro cognitivo es importante acudir a un profesional. En el Día Mundial de la Salud Mental destaca la importancia del diagnóstico .

PREGUNTA: Compartió la historia del hombre que simula una falta de memoria para que su mujer no se sienta mal con su deterioro cognitivo. ¿Es algo habitual en personas con alzhéimer?

RESPUESTA: Muchas veces las personas con enfermedad neurodegenerativa no se dan ni cuenta. La familia se preocupa porque se sienta mal, pero la realidad es que a menudo el paciente no se entera. También es cierto que hay pacientes que son conscientes de este deterioro y tiene un impacto enorme. Es normal que la familia intente protegerlos.

No debemos olvidar que tener problemas de memoria no es normal y puede estar asociado a una enfermedad neurodegenerativa u otra patología . De ahí, la importancia de acudir al médico.

R: Sabemos que no podemos curar estas enfermedades neurodegenerativas. Hacer frente a un diagnóstico incurable es muy duro . También hay elementos relativos a la propia naturaleza de las enfermedades: pueden ser parcialmente conscientes y lo minimizan. A veces también banalizan estos problemas, se da por hecho que envejecer empeora la memoria. Pero los problemas de memoria en la vejez no son normales ni tampoco son necesariamente un alzhéimer.

R: A veces recomendamos que se le haga consciente de que comete fallos, sin dramatizar. Otras, cuando esto no funciona, y sin infantilizarles, la familia les convence para que vayan a una revisión y aprovechan para explicarle al médico sus problemas de memoria.

R: El envejecimiento impone cambios progresivos, en la piel, en nuestra velocidad , pero todo este declinar nunca cruza una línea que separa la normalidad de una patología. Lo patológico solo lo determinamos los profesionales. Como podríamos hacer con un bulto o dolor difuso, cuando algo no funciona bien debemos consultar al profesional para que haga las pruebas y descarte las patologías.

R: Sí, aunque la edad no es la causa de estas enfermedades, juega un papel crucial. Con el incremento de la esperanza de vida, la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas adquirirá una magnitud pandémica con repercusiones inmensas en carga económica y sociosanitaria. Hacer un diagnóstico precoz y encontrar una solución es una prioridad mundial.

R: Mientras no lleguemos a entender los mecanismos que causan estas enfermedades, revertir o pararlas es a día de hoy imposible . Sí que hay variables que pueden modificar su evolución. El estilo de vida activo, la dieta mediterránea o las interacciones sociales juegan un papel central en cómo envejecemos. No curan, pero tienen impacto en cuánto tarda en aparecer la enfermedad y en cómo progresa.

R: El pronóstico de las enfermedades neurodegenerativas ahora es distinto, podemos gobernar síntomas pero no curarlos . No hay tratamientos para los trastornos de memoria cognitiva, pero podemos retrasarlos. Sí podemos gobernar los síntomas conductuales.

El acompañamiento de la familia es central . En fases iniciales, el acompañamiento debe ser psicológico y afectivo. Acompañar es simplemente estar, que no se sienta aislado. Conforme la enfermedad avanza, la carga para el familiar es inmensa, no hay que acompañar sólo al paciente sino también al cuidador.

R: Las asociaciones de familiares de pacientes juegan un papel muy importante. Allí pueden compartir con personas que viven lo mismo y hablar en un lenguaje que mucha gente no entiende. También debemos ayudar al cuidador a descubrir dónde termina su rol. No es sinónimo de amor estar 24 horas al día horas con el paciente. Precisamente porque le quieres cuidar muy bien, tú debes estar muy bien. Hay momentos que debemos plantear una ayuda unas horas o internar al paciente unas horas o más tiempo porque en casa no tienes todo lo que necesita.