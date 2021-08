Jordi descubrió con 37 años que es un bebé robado en Barcelona: "Muchos no logran conocer a su madre"

Este barcelonés descubrió su historia real en 2016 , tras conseguir trabajo como politólogo en el Parlamento Europeo, en Bruselas, para cuyo contrato debía entregar el certificado literal de nacimiento, entre otros documentos. Al acudir al registro civil, encontró una página en blanco: "La funcionaria me explicó que es el certificado correcto en el caso de niños adoptados, pero no sabía nada".

Supo así, con 37 años, que creció bajo un matrimonio al que aseguraron que la madre biológica lo había cedido de forma voluntaria y tuvo que pagar unas 20.000 pesetas por "gastos derivados del parto". A su vez, él pensaba que eran sus padres biológicos; de hecho, siempre ha celebrado su cumpleaños el 19 de agosto, fecha en que lo adoptaron, y no el 18, cuando nació: "En mi DNI pone el 18, pero siempre me habían dicho que el médico se había equivocado".

"Mi familia no me lo había dicho por varios motivos, entiendo que, al cabo de los años, se hace difícil explicar una verdad como esta", explica Jordi, que tiene una hermana biológica con la que sus padres adoptivos "no querían hacer distinciones". La verdad le ha cambiado la vida, asegura, aunque defiende que su familia adoptiva es con la que se identifica.