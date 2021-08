El epidemiólogo Oriol Mitjà defiende la vacunación obligatoria, el pasaporte covid y la tercera dosis de refuerzo

Sobre los festivales celebrados durante el mes de julio y los más de 2.000 contagios entre los asistentes, Oriol Mitjà no los hubiera permitido, aunque “no debemos demonizar a los festivales Vida, Canet Rock y Cruce”. De hecho, el epidemiólogo considero que el impacto de estos festivales en la quinta ola “ha sido pequeño". Sobre futuras olas, Mitjà ha asegurado que "si hacemos bien las cosas, con mucha probabilidad no sufriremos nuevas olas".