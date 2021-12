El epidemiólogo Quique Bassat sobre las aglomeraciones en Barcelona: "Nos estamos jugando la Navidad"

La incidencia de coronavirus en Cataluña no deja de crecer. En las últimas 24 horas se han notificado 2.056 nuevos casos confirmados por PCR y 28 personas más han ingresado en el hospital por la enfermedad . El riesgo de rebrote no para de crecer y prácticamente cada día alguien muere por coronavirus.

Según Quique Bassat, epidemiólogo de ISGlobal, podrían poner en riesgo las navidades de este año. En esta entrevista que ha concedido a NIUS, Bassat asegura que debemos ser cautos y no relajarnos si no queremos pasar una Navidad con restricciones.

RESPUESTA. Las aglomeraciones que se ven, igual que pasó el año pasado, no me gustan nada porque demuestran que tenemos una memoria muy corta con relación a lo que debemos y no debemos hacer. Parece que nos hemos olvidado del ABC de la prevención básica de este virus, que es, no juntarnos y no exponernos a la transmisión a partir del contacto con otras personas. No lo estamos haciendo bien.