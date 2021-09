ERC y Junts, obligados a decidir si apoyan el referéndum antes de 2025 propuesto por la CUP

Aragonès, molesto, ha recordado a la CUP que el acuerdo de investidura no incluye "fechas concretas"

Borràs no lo ve viable y da margen a Aragonès para desplegar su "sin prisas, sin pausa y sin plazos"

El Parlament vota la propuesta de resolución de los antisistema esta tarde

Tumultuoso primer Debate de Política General para Pere Aragonès; ya prometía serlo. La frágil estabilidad del Govern que lidera, sumada a los últimos acontecimientos en el independentismo con la 'coja' mesa de diálogo con Sánchez y la detención de Carles Puigdemont, tienen al president de la Generalitat haciendo malabarismos para mantener su credibilidad al frente de la legislatura. En frente, la CUP, sus socios parlamentarios de los que nunca querría depender y que prometen no dar su brazo a torcer.

El Parlament retoma el debate en su última sesión a las 16 h de este jueves 30 de septiembre, en la que someterá a votación la propuesta de resolución presentada por la formación de Dolors Sabater, que fuerza a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya a mojarse: referéndum antes de 2025 (año del fin de la legislatura) sí o no. "Esta propuesta nos permite generar un marco político de tensión con el Estado, de reorganización del independentismo y de movilización independentista", defendía el diputado anticapitalista Carles Riera. Algo que no entra en los planes del president.

Aragonès no ha evitado mostrar su malestar ante lo que supone un nuevo ultimátum por el pretendido "embate democrático". "Nosotros cumpliremos lo que dice el acuerdo. Si hay propuestas nuevas, las trabajaremos", ha dicho el republicano, que les ha reprochado hacer pública esta propuesta en los medios en lugar de no habérsela hecho llegar para discutirla previamente. Y ha tratado de rebajar las pretensiones 'cupaires' al recordar que el pacto de investidura que ellos mismos hicieron posible no incluye "fechas concretas".

Junts da margen a un Aragonès molesto con la CUP

Declaraciones que invitan a pensar que los 33 diputados republicanos votarán en contra de la propuesta independentista. En el caso de Junts, se antoja algo más de incógnita: su intento de boicot a la mesa de diálogo con el presidente Sánchez (sobre la que han reiterado su falta de confianza por activa y por pasiva) y su llamada a "ir todos a la una" en el debate, trabajando con "cultura de coalición", arrojan algunas dudas sobre el sentido de su voto. De hecho, el vicepresident Jordi Puigneró, de la formación posconvergente, ha reprochado a Aragonès no haberse referido al "embate democrático" en caso de que la mesa fracase.

No obstante, y a pesar de la obvia distancia entre los Aragonès y los de Puigdemont, estos últimos no parecen tan cercanos al postulado de la CUP. Laura Borràs, presidenta del Parlament y cabeza de lista en las elecciones del 14 de febrero, tampoco compra la oferta antisistema, no ve factible ese referéndum antes de acabar la legislatura; para ella, el mandato del 1 de octubre sigue "vigente", pero no sabe "si es muy viable" hacerlo "en el contexto actual", al creer que Sánchez evitaría un nuevo 1-O. En este sentido, fuentes de Junts aseguran que sí, que el espíritu del referéndum aún está vivo, pero que están convencidos en no ponerse límites.

De esta forma, da cierto margen a Aragonès para desplegar el "sin prisas, sin pausa y sin plazos" que acordó con el socialista, aunque la 'mecha corta' que han demostrado tener una y otra vez no deja en una situación de tranquilidad y la diputada Míriam Nogueras amenaza con que la detención de Puigdemont "lo cambia todo". Una frágil estabilidad, la del Govern, que la oposición no ha tardado en utilizar como arma arrojadiza: no durará "ni dos años", ha dicho en el debate Carlos Carrizosa, presidente de Ciutadans.

