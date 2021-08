Eric Fernández, de Manresa a Toronto para trabajar como artista de efectos visuales en 3D: "No me lo creo"

Eric Fernández es especialista en simulación y creación de pelajes tanto de criaturas como de personas

El catalán de 28 años, que estudió la carrera de efectos visuales, "sabía que para triunfar como quería, tenía que salir de España"

Cuando el joven de Manresa recibió la oferta de Technicolor pensaba que era "publicidad engañosa"

El boom de las plataformas digitales que ofrecen películas o series es innegable. Un auge que está acompañado de una amplia oferta de trabajo para todos los sectores que éstas incluyen. Eso sí, la mayoría de estudios de renombre se encuentran en Estados Unidos o Canadá. Pero... ¿Y si te llaman para trabajar allí? Esto, le ha ocurrido a Eric Fernández García, un joven catalán de 28 años que, recién graduado en la carrera de efectos visuales enfocados al cine, va a cumplir su sueño de trabajar en una de las empresas más reconocidas de su sector.

'Technicolor', ubicada en Toronto, trabaja con compañías como Disney o Marvel. Además, "uno de sus últimos proyectos ha sido la película de Angelina Jolie, Maléfica", nos cuenta emocionado Eric que, en unos meses, va a formar parte de su plantilla como Groom Artist, artista que se dedica a crear el pelaje de criaturas y humanos en películas y series.

Pregunta: ¿Cómo te contactaron? ¿Te lo esperabas?

Respuesta: Para nada, tu esperas acabar y entrar en un estudio pequeño. Aunque claro, este también es el problema de España, que no hay estudios grandes. Pero sí, esperas hacer prácticas y coger experiencia poco a poco. Pero en mi caso, acabé en enero y decidí publicar mi proyecto final de carrera en Linkedin. A raíz de eso, me contactaron, me dijeron que me veían mucho potencial y me preguntaron si me interesaba la oferta y trabajar con ellos en Toronto. Primero dijeron de hacer una entrevista, luego otra y a la semana siguiente tenía una oferta con condiciones muy buenas.

P: Cuando recibiste la oferta... ¿Qué se te pasó por la cabeza?

R: Fue una sensación muy buena, sobre todo ver que tanto esfuerzo ha tenido su premio y estoy muy contento. En el momento te impacta sí, porque es la típica empresa que has estudiado durante toda la carrera y que se convierte en tu referente. Cuando recibí el mensaje pensé: "esto debe ser publicidad engañosa", porque otras veces había recibido otras notificaciones similares. Pero no, entonces me pregunté "¿es real?" porque son oportunidades que hasta yo incluso hubiese pagado para poder hacerlo. Desde que comienzas a estudiar, esto es donde quieres llegar como profesional del sector. En la universidad invitan a ponentes para hacer conferencias y piensas: "imagínate ser uno de ellos de aquí nos años", y ahora va a pasar.

P: Da la sensación de que no te lo acabas de creer...

R: Sí, no soy consciente. Llevo dos meses haciendo trámites con los papeles del visado y también con la Covid-19, que es más complicado. Hasta que no tenga los vuelos no me lo voy a creer. Ahora, recordando el día que me enviaron la oferta, yo estaba de camino a la empresa en la que estaba trabajando, que no tiene nada que ver con esto. Recibí el mensaje y comencé a temblar. En ese momento supe que iba enserio y fue difícil de asimilarlo.

P: ¿Cuál va a ser tu puesto de trabajo, a qué te vas a dedicar?

R: Haré lo que se conoce como grooming, que consiste en simular digitalmente el pelaje tanto de criaturas como de personas. Yo estaré en ese departamento únicamente. Aquí, por ejemplo, los estudios engloban todo y haces más cosas en un departamento, ahí todo es más especializado.

P: ¿Es a lo que querías especializarte? ¿En qué escenas se hace 'grooming'?

R: Sí, aquí en Barcelona te enseñan de todo, no te especializan. Durante la carrera hice simulación de aguas, explosiones de fuego, animación y hasta iluminación. Al final me decanté por esto, por la creación y simulación de pelaje.

El grooming se hace en muchas escenas de películas y series, en absolutamente todo y cada vez es más realista. Tu puedes ver una película real pero el pelo de las mujeres, en muchas ocasiones, se ha hecho con ordenador. Ya sea porque al director no le gusta como ha quedado o porque había mucho viento, etcétera. Por ejemplo, en la película Aquaman, no se gravó en el agua por lo que se tenía que simular el pelo del actor como si estuviera mojado y eso son muchas horas. Somos como el peluquero digital.

P: Trabajar allí supone mudarte a Toronto... ¿Estás preparado?

R: Sé que es complicado, pero tengo la suerte de que estoy en el mejor momento para poder hacerlo. Ahora no tengo ningún vínculo a nada, no tengo una hipoteca, etcétera. Si no lo hago ahora quizás en otro momento no podré. Es el tren que si no coges ahora, quizás más adelante no tienes tantas posibilidades poder cogerlo. Tengo la suerte también de que me gusta mucho viajar y conocer culturas. He estado viviendo en Polonia y en Londres y, además, ya tenía en mente que seguramente tendría que marchar fuera si quería acabar triunfando como yo quería. Aquí hay estudios pero no son tan grandes y la mayoría están enfocados a la publicidad.

Sí, estoy eufórico con ganas de marchar, la única pena que tengo es dejar a la familia y las amistades. Hay días que pienso que si pudiera escoger, me quedaría en Barcelona trabajando, pero con la misma oportunidad.

P: ¿Por qué es más difícil encontrar trabajo en España?

R: En España no se valora, ni los estudios de efectos ni de animación. En cambio, fuera sí. Supongo que va en función de la cultura, allí van mucho más avanzados a la tecnología, algo que aquí todavía no ha llegado. De esta manera, al no estar tan valorados los estudios que hay aquí, no se dan tantas facilidades ni ayudas, por lo que cuesta más crear de cero uno.

P: Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá hay una gran oferta laboral en ese sector...

R: Sí y más ahora con el coronavirus, ya que ha incrementado el consumo de las plataformas audiovisuales y cada vez van saliendo más y no para de crecer. Además, en la entrevista me lo dijeron, que no hay suficientes artistas para el trabajo que hay. Ahora es muy fácil ver películas con tan solo un click y eso está ayudando mucho.

