Le roban la identidad para estafar por internet: "Mi banco me echa porque estoy siendo investigada"

Los agentes llamaron desde Asturias a la escuela en la que trabaja esta catalana y, ante sus explicaciones y su perplejidad, le preguntaron si había perdido el DNI , algo que no ha sucedido: "Lo único que he hecho allí es estar en varios campins de Asturias en los que me hicieron fotocopias, como hacen en cualquiera", ha detallado en declaraciones a la emisora de radio RAC1.

Un "follón" al que todavía no ve el final: "El viernes me llegó una carta de mi banco de toda la vida, Caixabank, en la que me exigen que saque todo mi dinero de la entidad y me informan de que no puedo cobrar mi nómina ni recibir ingreso, solo sacar dinero". "Básicamente, me echan", lamenta esta catalana, que critica que su identidad se ha visto perjudicada: "¿Qué banco me querrá? ¿Dónde está mi presunción de inocencia?"