Descubren por qué jóvenes sanos pueden tener una covid grave: "Podríamos evitar que vayan a la UCI si se reinfectan"

El estudio, publicado en 'Frontiers in Immunology' y con participación de la Universidad de Radbound (Países Bajos), ha analizado la presencia de variantes deletéreas en 14 hombres jóvenes entre 30 y 45 años sin antecedentes clínicos, que habían necesitado respiración artificial para tratar la covid-19, ha informado este lunes el Idibell en un comunicado.

R: Hay varios genes conocidos que, cuando están alterados, se asocian a una covid más grave, pero estas asociaciones suelen ser más bien débiles. Las alteraciones del TLR7 predisponen fuertemente a tener una covid grave, aunque no supone un 100 % de posibilidades de desarrollarlo.

R: El TLR7 es un gen que nunca se había asociado a una enfermedad infecciosa. Este codifica los interferones de tipo 1, una molécula que se encuentra sobre todo en la nariz y el pulmón, y que activa el resto del sistema inmune cuando un virus entra en el organismo, para atacarlo. Esta respuesta debe ser precoz y, si no es adecuada, el sistema inmune se activa de forma defectuosa y no es capaz de acabar con la infección, se perpetúa el virus. Se inflama, se inflama y se inflama hasta atacar al propio cuerpo.

R: Nosotros hemos estudiado a diez y hemos encontrado una mutación en un chico de 30 años; estudiamos a su familia y vimos que su hermano, de 27, también la tiene y también desarrolló una covid grave. Fue llamativo, porque eran muy jóvenes, delgados y no tenían enfermedades relacionadas.

Asimismo, el grupo de investigadores estudiaron a cuatro pacientes y encontraron a otros dos hermanos ; en su caso, uno de ellos no tuvo síntomas tan preocupantes, pero reafirma que esta alteración se asocie a casos graves.

P: ¿Por qué hablamos de hombres y no de mujeres también?

R: Si detectamos a un paciente joven con estas mutaciones, él ya no se puede beneficiar en el momento porque ya ha contraído la enfermedad, pero sí que podemos estudiar a su familia y protegerla si no la ha pasado. Por ejemplo, los familiares de los hermanos holandeses con esta alteración se vacunaron tras encontrársela también en ellos.

Y también podríamos administrar interferones a través de medicamentos a un paciente que sabemos que tiene esta variante; no hay suficientes ensayos clínicos, pero sí que hay algunos casos que han evolucionado favorablemente. Debe ser durante los primeros días de la infección, así que si no se detecta a tiempo, se le podría evitar desarrollar otro cuadro grave si vuelve a reinfectarse.

R: Porque no tenemos un buen tratamiento antiviral frente al virus y porque faltan explicaciones sobre por qué hay gente joven y sana que desarrolla síntomas graves y otra que no lo hace. Y es posible que aún haya más factores detrás, que puedan explicar, por ejemplo, porque uno de los hermanos holandeses acabó en la UCI y el otro no a pesar de tener la misma alteración genética.