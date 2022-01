Evacuadas 100 personas de más de tres edificios por un incendio en un piso de Solsona

El incendio del bloque de pisos del centro de Solsona ha obligado a evacuar este domingo por la tarde a 100 vecinos de más de tres edificios situados en la plaza del Camp y el paseo Pare Claret. El incendio afortunadamente ya está extinguido y no ha causado daños personales , a diferencia del sábado en otro suceso en Barcelona, que supuso la muerte de una mujer de 60 años.

El fuego ha ocurrido la madrugada de este domingo y los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 2:40 horas. Durante la noche dieron por concluidas las labores de extinción del incendio y evacuaron a 21 personas. No obstante, las dotaciones llevan todo el día apuntalando los pisos por riesgo de colapso del bloque afectado, donde ha aparecido una grieta en la fachada, y el número de evacuados ha aumentado.

El Grupo de Estructuras Colapsadas de los Bomberos de la Generalitat (GRIEGO) ha recomendado no acceder en esta zona del edificio para completar las tareas de extinción del incendio, que se han alargado considerablemente. De este modo, los Bombers han estado trabajando haciendo ataques indirectos con agua desde el exterior . Por ello, el incendio en esta zona ya está totalmente extinguido.

La alcaldesa de Solsona, Judit Gisbert, ha afirmado que los vecinos no volverán a sus casas "hasta que no se haya analizado bien la grieta". Los 21 vecinos evacuados esta mañana han sido realojados con familiares al hotel Gran Sol, según ha detallado el consistorio. No obstante, para el resto les están buscando alojamiento.