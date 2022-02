Una extrabajadora de la empresa que habría estafado con casas prefabricadas: "Solo he visto una construida"

La web del Grupo Dcasa, que presuntamente habría estafado a sus clientes, por toda España, ya no existe

Los afectados son 28 ciudadanos que en algunos casos han pagado más de 50.000 euros por una vivienda que nunca se ha construido

Nadie sabe dónde está el responsable de la empresa

Son 28 las personas afectadas por una estafa que les ha dejado sin la casa por la que han pagado hasta 50.000 euros. Es el caso de Xevi, que, junto con su pareja, a finales de 2018 compró una vivienda prefabricada al Grupo Dcasa. Según Xevi, el presupuesto inicial era de 110.000 euros y tenía que estar acabada en nueve meses. Sin embargo, nada fue como estaba previsto. A las pocas semanas, el constructor les pidió que avanzaran parte del dinero -48.000 euros- para edificar la casa, en Sils (Girona). Se sucedieron los retrasos. Y, hoy, más de tres años después, ni ha recuperado la cantidad invertida ni tiene vivienda. "Nos dejaron tirados", lamenta.

Lo único que ha recibido por parte del constructor son excusas. "Que si la pandemia, que si no tiene trabajadores, que un camión ha perdido los materiales para construir la casa por el camino", explica Xevi, quien incluso ha tenido que volver a vivir con sus padres, al no tener la vivienda.

Miguel es otro de los afectados. En su caso, ha perdido 56.000 euros. Descubrió la estafa gracias al aviso de una trabajadora de la empresa, situada en Pedro Muñoz, Ciudad Real. "Nos alertó y nos dijo que no diéramos ni un duro más porque el constructor no llevaba a cabo los proyectos". A Xevi también le alertó la misma trabajadora, el pasado diciembre. "Me sentí liberado. Ahora sé qué está pasando. Al menos, sé la verdad", afirma.

Nadie sabe dónde está el constructor

Los empleados recibían llamadas constantes por parte de los clientes, que se quejaban de que no recibían sus casas. "Veíamos que no se hacían", dice una de las ya extrabajadoras, que prefiere no revelar su identidad. Así que decidieron avisar a los clientes. De hecho, ella misma reconoce que, mientras ha trabajado en la compañía, "solo he visto una casa construida, en fábrica".

Sobre el constructor, "no se sabe nada". Nadie sabe dónde está. NIUS ha intentado ponerse en contacto con él, pero nunca ha respondido. La web del Grupo Dcasa ya no existe, pero "no descartamos que siga estafando" a través de otra página web, con un nombre diferente, afirma.