Los familiares denuncian a la Fiscalía las restricciones en residencias de Cataluña: “Están viviendo un aislamiento salvaje”

Las medidas en las residencias catalanas se han endurecido debido a la quinta ola de la pandemia. Un “aislamiento salvaje” que están sufriendo los residentes desde el 19 de julio, según asociaciones de familiares, al decretar la Generalitat la reducción de visitas o la limitación de salidas. Desde la asociación Coordinadora de Residencias 5+1 califican de “ilegales” estas medidas y han denunciado a la fiscalía las nuevas restricciones al no estar autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“Las personas mayores no entienden la situación. Ven por la televisión a la gente en los bares sin mascarillas en reuniones de diez personas. Son mayores pero no son tontos”, explica María José Carcelén, la portavoz de la coordinadora. La madre de Carcelén no entiende que la gente pueda acudir de forma masiva a estadios de fútbol y ellos estén encerrados.