Fátima, rescatada en el camping Alfacs tras la DANA: "Pensaba que aquí acababa todo"

Es el caso de Fátima y sus padres, de 74 y 70 años, ambos con problemas de movilidad. Su caravana ha sido una de las más afectadas, ya que estaba situada justo delante del muro que cedió debido a la gran cantidad y fuerza del agua. La joven recuerda emocionada lo vivido y cuenta a NIUS que si no hubiese estado ella, no sabe que hubiera sido de sus padres, porque está segura de que "no lo hubiesen contado". “Pensaba que aquí se acababa todo, lo ves y no te lo crees”, recuerda emocionada Fátima al lado de su madre que pide volver a su casa.