La denuncia del fiscal contra la residencia de Tremp: "Hubo registros de temperatura a ancianos que llevaban días muertos"

Cuando el día 23 acudió el técnico nuevamente, este comprobó que no había sectorización de residentes, no se habían establecido circuitos para comidas y residuos, el personal no hacía un uso correcto de las EPIs y no se había establecido ningún tipo de coordinación con los centros médicos. Es más, según el escrito "era tal la descoordinación que constan cuadros de registro de tomas de temperatura a personas fallecidas".