La Fiscalía retira la petición de cárcel para el fotoperiodista Albert García pero mantiene la multa por resistencia

Según ha declarado el propio reportero en la vista oral: "Fue el agente quien me golpeó sin mediar palabra y me detuvo. Antes la policía nos pidió a los medios que nos echásemos para atrás y yo no obedecí porque en ese momento estaba fotografiando una detención", ha explicado García. "Parece que esto incomodó al agente que me detuvo", ha dicho.