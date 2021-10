El futbolista de Girona que sobrevivió a cinco paros cardiacos: “He vuelto a nacer”

“ Sufrí cinco paros cardíacos y no era consciente de lo que había pasado ”. Ferran Duran vivió el pasado 12 de octubre una situación que sus seres queridos nunca olvidarán. En medio de un partido de fútbol se desplomó en el suelo y tuvieron que reanimarle hasta cinco veces.

El jugador del modesto Maià, equipo de fútbol en Girona, cayó al suelo y un compañero fue rápidamente a buscar un desfibrilador externo automático (DEA) al casal de ancianos que se encuentra a 300 metros del campo. Mientras tanto, tres chicas saltaron al césped a realizarle el masaje cardiaco: “Todos sabían que hubiera pasado si no llega a haber un desfibrilador cerca”, sentencia el joven de 27 años.

“ Cuando llegamos al hospital nos pintaron lo peor ”, recuerda su familia. Sin embargo, por sorpresa de todos, Ferran se ha recuperado sin problemas. “Había pocas probabilidades de que me quedara sin secuelas, por suerte estoy genial”, añade el jugador sobre su estancia en el hospital. “En planta estaba perfecto, pero mis familiares me venían a ver llorando”.

Los médicos alertaron a la familia que las probabilidades de que quedase sin secuelas eran escasas. “Como yo hay pocos casos y esto te hace valorarlo mucho más. He vuelto a nacer ”, cuenta orgulloso Ferran.

El sufrimiento que ha vivido su familia ha sido el detonante para darse cuenta de la situación: “Los que han sufrido de verdad me lo cuentan y nos pasamos el día llorando”. Una historia que podría haber sido muy distinta sin la ayuda de un desfibrilador. “Por no tener las suficientes ayudas me podría haber quedado ahí”.