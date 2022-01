Un gag de 'BricoHeroes' vuelve a causar revuelo, burlándose de los andaluces

El programa de TV3 'BricoHeroes' ha vuelto a protagonizar cierto revuelo en las redes sociales después de un gag en el que los dos presentadores se burlan de los andaluces. Ha sido en el programa emitido el pasado domingo 23 de enero, a través del canal de Youtube de la televisión autonómica, aunque no es la primera vez que se cuestiona el contenido satírico de este espacio televisivo .

En el gag retirado, el humorista Peyu, respondía a su compañero Jaír Domínguez que "me haría gracia que me la chupase Leticia Ortiz", seguido de "¡si me hubieras dicho la hija!... Una hija es excesivo", en alusión a las infantas, menores de edad.