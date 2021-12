Gala, víctima de presuntos abusos en el ‘Caso Benaiges’: “La hora de ducharte era un momento muy violento”

“Te violentaba sexualmente de una manera reiterada. Era muy agresivo en sus formas y se sentía poderoso, podía hacer y decir con nosotros lo que quisiera ”, recuerda con tristeza. La mayoría de compañeros comparten que eran niños y niñas, por lo que no tenían posibilidades de defenderse e, incluso, entender lo que ocurría.

Las víctimas recuerdan que la actitud de Benaiges era de tranquilidad absoluta . Según explica Gala, entraba en las duchas para verlas desnudas. Las obligaba a desnudarse delante de el. Ellas tenían que aceptar que las tocaran . Una vez Gala se reveló y le dijo que no quería ducharse más y la marginó, la humilló y la presionó. Se sentía violada. Nunca lo contó en casa. “La hora de ducharse era un momento muy violento para nosotros”

En el caso de Gala nunca llegó a comentar en casa la situación que estaba viviendo. “Lo normalicé y no lo cuestionaba, aunque me hacía sentir muy incómoda”, comenta. Los alumnos de aquella época se alegran que haya salido a la luz , a pesar de volver a rememorar episodios “desagradables” que están volviendo a revivir.

La conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat ya está investigando los presuntos abusos cometidos . Unos hechos que los alumnos del centro conocían, aunque no eran los únicos: “La dirección y los profesores eran conscientes de la situación y no nos protegieron”.

Por ello, Gala pide justicia aunque los hechos hayan prescrito . “Tiene que pagar por lo que ha hecho. Es muy importante que se denuncie para que esta persona no pueda trabajar nunca más con niños”, añade.

El defensor del pueblo catalán investigará si el colegio y el Consorcio tenían conocimiento de las supuestas actividades inadecuadas de Benaiges. “Me decepciona que la escuela no haya hecho nada, me parte el alma que lo haya permitido aún sabiéndolo”, sentencia Gala.