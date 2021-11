La Generalitat catalana retoma el pasaporte covid en restauración, gimnasios y residencias el 3 de diciembre

"De hecho, Cataluña es la comunidad con más descargas de certificados digitales de largo, tanto por población como por población vacunada", ha agregado el conseller. No obstante, muchos de los que lo han hecho los últimos días ya lo habían hecho previamente y no se lo habían guardado, contribuyendo así a su colapso: "Una vez nos lo descarguemos, debemos guardárnoslo".

Ahora, bares, restaurantes, gimnasios, centros deportivos y residencias de ancianos volverán a pedirlo para permitir el acceso a su interior; en el caso de la restauración, no será necesario si es para sentarse en terraza. Una medida adoptada para evitar tomar restricciones horarias en dichas actividades. Será el viernes, de esta forma, el Govern deja un margen de varios días para la correcta descarga del documento.

El ritmo de la vacunación se ha acelerado los últimos días desde el anuncio de la obligatoriedad del pasaporte covid: 20.000 personas se han vacunado recientemente. "No es una medida para aumentar la vacunación, no es su finalidad", ha valorado Argimon, que ha recordado que "hay 980.000 siguen decidiendo que no" se quieren vacunar.