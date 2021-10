La Generalitat catalana veta a un periodista tras un rifirrafe con la portavoz del Govern

La Generalitat de Cataluña ha retirado la acreditación en las ruedas de prensa al director del medio de comunicación e-notícies, Xavier Rius, después de una intervención el pasado martes 26. "¿Usted se imagina que yo le dijera ahora que lo que me gustaría es que me la chupara o que me la chupara un menor?", fueron las palabras del director del medio en referencia al gag de la televisión pública catalana que acabaron retirando por “comentarios machistas”.