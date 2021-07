La Generalitat rectifica y avalará a los encausados por el Tribunal de Cuentas

La decisión llega un día después de que el mismo titular de Economía cerrara la puerta a esta vía, para no poner en peligro a profesionales del ICF. Este miércoles, en el pleno del Parlament, Giró ha anunciado que ha recibido llamadas de cargos de la institución que están dispuestos a colaborar y con el beneplácito del president Aragonès ha activado el ICF como avalador después de que ningún banco haya querido participar en la operación .

"He recibido llamadas de gente del ICF que me han pedido que por ellos no quede, que usemos la disposición tal como esta prevista. Y esto es lo que haremos", ha anunciado.