El Gobierno celebra "acuerdos históricos" y Cataluña lamenta "traspasos escasos" tras la bilateral

Preguntada por el contraste entre ambas lecturas, Rodríguez ha aseverado que "es un trabajo que no es de un día" y ha recordado llevar seis meses trabajando con la Generalitat: "Respeto las otras percepciones, pero otra cosas son las realidades, y una realidad incontestable es que Cataluña no avanzaba en autogobierno en diez años y que hoy estamos mejor que hace siete u ocho años".

El vicepresident y conseller Jordi Puigneró y la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, han criticado que "no se lo toman en serio". "No veo una clara voluntad de que el Gobierno quiera modificar su relación con el Govern. Los avances de hoy son de poca entidad y van demasiado lentos ", ha asegurado el posconvergente.

"Para que vean, estamos hablando del traspaso de una carretera de cinco kilómetros y no de la red de carreteras de Cataluña", ha aseverado el vicepresident a la prensa. Su administración sigue reivindicando otros traspasos mayores como el de la gestión integral del servicio de Rodalies (Cercanías). "De Rodalies solo he hablado yo, no he obtenido respuesta del otro lado de la mesa", en palabras de Puigneró.