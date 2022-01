El Govern anuncia que el toque de queda acabará el 21 de enero en Cataluña

El Govern de la Generalitat no contempla prorrogar el toque de queda más allá del 21 de enero, cuando finaliza el plazo vigente. La portavoz Patrícia Plaja ha destacado este martes 11 que se están produciendo indicios de mejora en la evolución de la sexta ola de la covid-19, impulsada por ómicron , cosa que motiva el fin de esta medida.

"La prórroga o no de las medidas a partir del 21 de enero no se han abordado, pero el punto que ya está claro es que no se pedirá alargar el confinamiento nocturno si se mantiene todo como hasta ahora", ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu la portavoz, que ha agregado que esta restricción será la primera en llegar a su fin al ser "una de las más invasivas".