El Govern de Aragonès aprobará el 9 de noviembre los presupuestos catalanes sin llegar a un acuerdo con la CUP

Así lo ha explicado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, destacando que la aprobación del proyecto de Presupuestos por parte del Govern no significa que quieran seguir trabajando con los 'cupaires' para lograr su apoyo.

"Las negociaciones para poder dar luz verde a los presupuestos siguen siendo intenses y continuadas, está previsto que sean más intensas en los próximos días. Ya esperábamos que la negociación con la CUP se desarrollara de la manera que se está llevando a cabo. No se está trabajando a contrarreloj pero tenemos que ser capaces de poder llegar a un acuerdo", ha señalado Patricia Plaja.

La portavoz 'cupaire', que ha insistido en que están lejos de poder aprobar las cuentas , ha avisado al Govern de que, si las quiere aprobadas para el 9 de noviembre, "se está acabando el tiempo", y ha añadido que sería una mala noticia que la CUP no pudiera aprobarlas.

Reguant ha criticado que el Ejecutivo de Pere Aragonès "es un despropósito, no tiene un horizonte claro", y considera que la CUP podría contribuir como parte del movimiento independentista a construir un horizonte compartido, ya que esta falta de hoja de ruta dificulta avanzar, según ella.

Preguntada por si cree que el conseller de Economía, Jaume Giró, no se ha tomado en serio las advertencias de la CUP sobre la deriva de las negociaciones, Reguant ha respondido: "No van bien porque el Govern es un despropósito, ya no es una persona u otra, sino que cuesta saber qué piensa el Govern de las cosas".