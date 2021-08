El Govern avanza que la mesa de diálogo será el 16 o 17 de septiembre: "La autodeterminación es innegociable"

Asimismo, la portavoz ha dicho que el Govern no tiene constancia de que en ninguna de las conversaciones con el Gobierno se haya puesto encima de la mesa la no asistencia de Sánchez. De hecho, ha reiterado que "no contemplan" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asista a la reunión de la mesa, considerada "un encuentro realmente importante", al ser "el pistoletazo de salida de una nueva etapa".