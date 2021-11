El Supremo confirma la obligación de un 25% de clases en castellano en Cataluña y el Govern lo considera un ataque

"El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes y menos en plena transformación educativa, con nuevos modelos de aprendizaje en los que el alumnado interacciona mucho más entre el", ha asegurado el conseller Josep González-Cambray, que ha añadido: "Que un juez determine de forma arbitraria el número de horas necesarias para aprender una lengua supone un desprecio a los profesionales".

En este sentido, ha animado a los colegios a "seguir trabajando como hasta ahora y no hacer cambios, porque esto no va de porcentajes sino de pedagogía". El titular de Educació cree que cuantificar el mínimo de lecciones que se deben implantar en una u otra lengua "es una decisión unilateral que no responde a ningún criterio pedagógico ni normativo" y que tampoco tiene amparo en la nueva ley de educación de la ministra Isabel Celaá.