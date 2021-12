El Govern se niega "rotundamente" a destinar la planta de Nissan al mantenimiento de tanques

"Lo que no podemos hacer es darle salida para que se desarrolle en nuestro país y que se pueda hacer en Castilla y León, Andalucía o Aragón, y no se pueda hacer en Cataluña. Esto no me parece coherente, sobre todo si no hay una alternativa para poder ocupar al conjunto de a la plantilla de Nissan y arraigar la industria en Cataluña", ha señalado Pacheco, que ha insistido en que el Senado está discutiendo las partidas presupuestarias que contemplan el proyecto.