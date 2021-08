El Govern descarta que "sólo los catalanes" paguen por el mantenimiento de los peajes liberados

El Govern de la Generalitat descarta, de momento, implementar un sistema de pago especifico en Cataluña por el mantenimiento de los peajes liberados a partir de este miércoles. Según ha explicado la portavoz, Patricia Plaja, el objetivo del ejecutivo catalán es encontrar un modelo de infraestructuras que no suponga un agravio para los catalanes por ello, hasta que se encuentre, el Govern asumirá con los Presupuestos de la Generalitat el mantenimiento de la C-32 y la C-33, las dos vías cuya titularidad es de la Generalitat.

"Los catalanes han pagado demasiado dinero durante mucho tiempo por circular por Cataluña. Esto no es ningún regalo porque se ha pagado desde la primera peseta al último euro. Hoy cuatro autopistas dejan de ser de pago. Se está estudiando cuál debe ser el modelo de futuro , pero por el momento se descarta un sistema de pago que obligue sólo a los catalanes a pagar por el mantenimiento mientras el Estado se circula gratuitamente", ha añadido Plaja.

Acaban las concesiones de Abertis en cuatro autopistas catalanas: el tramo norte de la AP-7 (de Vilaseca en la Jonquera); la AP-2, de Zaragoza en el Penedès; la C-32 en el Maresme y la C-33 entre Barcelona y Montmeló. Esto significa que, a partir de la medianoche del 31 al 1 de septiembre, ya no será necesario pagar peaje para pasar por estas vías, que en total suman más de 556 kilómetros (teniendo en cuenta los ramales de acceso).

Desde la Generalitat esperan encontrar un modelo de infraestructuras de vías rápidas efectivo, que no suponga un agravio para los ciudadanos. Sin embargo, por el momento, no se ha avanzado qué alternativas proponen. "Se descarta ningún sistema de pago alternativo, no hay lógica posible en que el sistema de la viñeta solo se plantee en Cataluña. Se tiene que decidir con el estado pero sin generar nuevos problemas hacia Cataluña. El Govern ha adjudicado el mantenimiento de la C-32 y la C-33 a una empresa por 8,4 millones de euros hasta el próximo marzo", ha detallado la portavoz.