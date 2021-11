El Govern pide a la CUP que rectifique y no enmiende los Presupuestos: "Aún hay tiempo"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha pedido este martes a la CUP rectificar y no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat de 2022, ya que cree que "aún hay tiempo" para lograr un acuerdo para sacar adelante las cuentas: "Seguiremos hablando, no se entendería que la CUP no deje tramitar unos Presupuestos en los que ha trabajado codo con codo con el Govern".