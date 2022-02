El Govern prevé declarar la prealerta por sequía en Barcelona por las bajas reservas de agua

No obstante, el estado de prealerta no comporta restricciones a los usuarios. Fuentes del Departament han indicado a este diario que sí que contemplan campañas de sensibilización para concienciar a la población de la necesidad de no malgastar agua; también pondrán en marcha mecanismos internos a adoptar en caso de avanzar a una fase de alerta más adelante, la cual sí comportaría restricciones por parte de la Agència Catalana de l'Aigua.