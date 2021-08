El Govern prohíbe las acampadas y las actividades agrícolas por riesgo extremo de incendio en Cataluña

Desde el Govern, califican éste episodio como "excepcional", ya que no se vivía o se esperaba una ola de calor similar desde 2003. Las altas temperaturas, que se esperan en los próximos días en Cataluña central, la ausencia de lluvias y la baja humedad provoca que, en caso de incendio, no haya tregua. Por ello, Amorós insiste en que "no es un buen momento para acceder al medio natural" y hace hincapié en que, en estos momentos claves, "no podemos distraer a los equipos de emergencias, los bomberos tienen que estar preparados".