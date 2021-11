El Govern se suma a la estrategia de la CUP y exprimirá "al máximo" la negociación por las cuentas

El Ejecutivo catalán "exprimirá al máximo" la negociación con la CUP para buscar su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat de 2022. Lo ha asegurado su portavoz, Patrícia Plaja, que ha asegurado que no pondrá plazos ni líneas rojas y que prefiere pactar con los anticapitalistas antes que con el PSC de Salvador Illa.

Declaraciones que se suman a las del president Pere Aragonès, que ha optado por tensar la cuerda para convencer a los anticapitalistas: ha advertido de que, si no se aprueban los Presupuestos, "no podrá haber transformación posible" , en referencia a la renta básica universal, a la política de vivienda pública o a la gratuidad del P2.

Sin embargo, el president Pere Aragonès tensa la cuerda y ha advertido a la CUP que, si no se aprueban los Presupuestos, "no podrá haber transformación posible". Ni un plan piloto para la renta básica universal, ni se podrá implementar la gratuidad de la educación 2-3 anys (P2), una energética pública ni destinar 750 millones de euros a políticas de vivienda.

Se trata de la última oferta del Govern a los anticapitalistas que llega días antes de que las asambleas de la CUP decidan si presentan enmienda a la totalidad o no a las cuentas, una vez los Presupuestos ya han entrado en el Parlament.

No obstante, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio que esta propuesta "no supone ninguna novedad" respecto a la posición de su formación, y que consideran que está lejos de lo que establece el acuerdo de investidura, aunque ven que hay movimiento.

Sobre que la cuestión de los desahucios, ha defendido que debería abordarse como una cuestión de desigualdad social y no como orden público, y considera "imprescindible" que el Govern deje de actuar con la Brimo y la Arro en los desahucios. "No es que deba ser el último recurso, no debe ser un recurso a contemplar", ha sostenido Pellicer, que ha pedido a la Generalitat que garantice el derecho a una vivienda digna.