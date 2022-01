La grieta del edificio incendiado en Solsona no se abre e invita al optimismo de los vecinos

El técnico municipal ha visitado este 25 de enero el edificio incendiado en Solsona (Lleida) y ha constatado que la grieta que mantiene el bloque en riesgo de colapso no ha empeorado las últimas 24 horas. Una "buena noticia" que ha celebrado la alcaldesa, Judit Gisbert: "Esperemos que se mantenga varios días y que los vecinos de los bloques no afectados puedan volver lo antes posible".

El perito de la compañía aseguradora de los propietarios también ha visitado el bloque y está redactando un informe que indicará cuál será la solución, o reparar la pared lateral o tirar la parte trasera del edificio; mientras tanto, la fachada delantera está "perfecta". "Todo está sobre la mesa y es obvio que existe la opción de que haya vecinos que no vuelvan a entrar nunca más a sus casas", advierte Gisbert.

Alae Eddine es uno de los desalojados del edificio en riesgo de colapso. Él y su familia viven en el cuarto y el fuego se originó en la segunda planta, pero veían como "las llamas subían por el fondo" y se refugiaron en el balcón. A pesar de que las buenas noticias dan esperanza a otros vecinos, ellos no son optimistas: "Tenemos asumido que no volveremos, habrá que buscar casa nueva". La habitación de sus hermanas ha quedado calcinada, tanto que han podido acceder a la vivienda para recoger algunas cosas, pero no a ese espacio.