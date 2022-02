Guanyem Badalona pide que la Generalitat tutele al Ayuntamiento hasta sacarlo "de la parálisis"

“Lo que ha pasado hoy demuestra, una vez más, que la moción de censura no tenía otro proyecto detrás que no fuera echarnos a nosotros”. “En estos momentos Badalona tiene un gobierno que es un auténtico caos, paralizado y que no tiene ningún liderazgo, los regidores se dedican a hacerse la guerra entre ellos, a criticarse incluso públicamente y se libran auténticas batallas partidistas que el único que hacen es perjudicar los vecinos y su día a día”, asegura.