Laia, víctima de pensamientos suicidas: "Es el mismo sufrimiento o peor que un dolor físico"

Laia tiene 19 años y con 15 sufrió una depresión que le llevó a tener pensamientos suicidas

La joven pidió ayuda y lo superó, pero desde entonces hace terapia con una psicóloga

Pide visibilizar la problemática y que no sea un tema tabú: "a todo el mundo le puede pasar"

Laia tiene 19 años y reconoce haber tenido pensamientos suicidas varias veces. La joven empezó a encontrarse mal cuando tenía 15 años. Entró en un estado de tristeza permanente, nada le motivaba y tenía mucha ansiedad. Muchas personas no entendían lo que le pasaba y pensaban que era algo pasajero. No le daban la importancia que tenía.

"Me empecé a encontrar mal con 15 años y esto es difícil de entender por alguna gente porque era muy pequeña. Pensaban que no era tan grave pero realmente sí. Si tienes una patología endógena es que los neurotransmisores no están bien. Duele mucho que te digan que lo tienes todo en la vida y estas así", explica.

Miedo a contarlo

La joven sentía vergüenza al tener ese tipo de pensamientos. Prefería no contarlo a nadie ya que, para ella, como para muchas otras personas, hablar del suicidio es un tema tabú, poco normalizado y visibilizado. "Para mí también lo era al principio. No se tiene que normalizar el suicidio se tiene que normalizar el pedir ayuda y hablar de ello. El no hablar perjudica mucho. Hay gente que piensa que si hablan con una persona que se quiere suicidar la incitarás y no es así, es, al contrario, cuanto más se habla menos ganas se tiene de hacerlo", añade.

Laia no entiende porque a la sociedad le cuesta tanto tratar las enfermedades mentales. Asegura que el dolor que se siente es peor que cuando tienes algo físico y, sin embargo, no se le da la misma importancia. "Es el mismo sufrimiento o peor que un dolor físico. Cuando te rompes una pierna todo el mundo te ayuda, pero si estas muy triste y tienes ideación suicida te dicen que quizás es por llamar la atención. Hace falta mucha más visibilidad", reclama.

Cuando empezó a tener pensamientos suicidas no podía entender lo que le pasaba. No comprendía por qué "teniéndolo todo", estaba así de mal. "Sí, vale, tengo una familia, iba al colegio, tenía de todo, pero, ¿y qué? Si tu no estas bien por mucho que tengas vas a pasarlo mal. Se debe tener mucho cuidado cuando le decimos a alguien eso. Hace falta empatía, ponerse en el lugar de la otra persona y darse cuenta de que está sufriendo de verdad", advierte Laia.

Lo ha superado y sigue en terapia

La joven reconoce que es difícil pedir ayuda pero defiende que es la única alternativa. "Si no se habla te sientes mucho más sola, con mucho más estigma, más apartada. Si hablas con alguien tienes un apoyo, alguien que se interese o con quien puedes contar", añade. Por ello, recomienda a todas las personas que pidan ayudar de cualquier forma o acudan directamente a urgencias de un hospital para que les atiendan.

El problema es que falta concienciación y visibilidad. Ella ni siquiera sabía que existía un teléfono de prevención se suicidios: "si lo hubiese sabido quizás habría llamado alguna vez, pero no sabía ni que existía. Ahora sé que existe y está disponible las 24 horas. Creo que puede ayudar mucho. Quiero que la gente sepa que hay muchísimas personas que tienen este tipo de ideas y se soluciona".