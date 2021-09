Un hombre en estado grave por una paliza en una nueva noche de macrobotellones en Barcelona

Hartos de los gritos y de la música, unos vecinos del barrio del Born han arrojado un cubo de agua a los incívicos, que han reventado la portería para entrar a la escalera y tocar el timbre de varios de ellos después. "Eran un grupo de franceses, ocho tíos acojonando a todo el bloque , donde vive gente mayor", lamenta uno de ellos: "Con toda la policía que hay, no se puede permitir".

"Con este virus, vamos a convivir, no podemos estar encerrados" , justifica un joven, a lo que añade otro: "Si las discotecas estuvieran abiertas, no se crearían estas aglomeraciones". "La gente necesita esto, estar juntos, tomar un trago", concluyen.

Miles de estudiantes han tomado también la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra, para montar su particular juerga, también sin mascarillas ni distancias. Una fiesta que el centro no ha convocado y que ha registrado excesos, como el uso de una excavadora por parte de los jóvenes; los Mossos d'Esquadra no han podido intervenir, ya que para entrar en el recinto necesitaban la autorización del rectorado.