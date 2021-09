El Hospital Sant Joan de Déu de Manresa pedirá el 'certificado covid' a acompañantes de ingresados

La Fundación Althaia pedirá el certificado de vacunación a los acompañantes que quieran acceder al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) para visitar a un paciente no covid ingresado en las plantas de hospitalización convencional, unas visitas que se podrán hacer en horario restringido entre las 9 y las 13 horas.

Las personas no vacunadas también podrán acceder al hospital como acompañantes, pero tendrán que presentar un test de antígenos o una PCR realizada las últimas 72 horas, y los no vacunados que han pasado la enfermedad los últimos seis meses no será necesario que presenten prueba.