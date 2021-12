El Hospital Moisès Broggi suspende las vacaciones de Navidad a sus enfermeros por la covid

Los enfermeros del Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi no tendrán vacaciones de Navidad este 2021 después de que la dirección de este centro sanitario ubicado en el municipio barcelonés, que ha suspendido las vacaciones a sus enfermeros estas fiestas para responder al aumento de casos covid. Un anuncio que ha despertado el hartazgo de su plantilla, que acusa largas jornadas de trabajo y grandes cargas de trabajo.

El comité de empresa así lo apunta en un comunicado en el que indica que se trata de una medida "del todo inaceptable e ilegal que ha acabado con la paciencia de los trabajadores". En este sentido, lo considera un "juego perverso", mientras que su presidente Cristian Munné agrega: "Sabíamos que la situación era mala, pero en ningún caso pensábamos que se iba a llegar a este extremo, que no está justificado por la covid".

"Llevamos mucho tiempo con recortes y personal con contratos temporales", en palabras de la enfermera Lourdes Ropero, que lamenta "cargas de trabajo muy elevadas" que ponen de manifiesto la falta de personal. La plantilla del Moisès Broggi acusa llevar dos años haciendo horas extra, por lo que esta decisión, "en un contexto de ahogamiento máximo , conlleva que el personal no pueda más", según Munné.

"Yo no sé si podré trabajar la semana que tengo para quedarme con mis hijos", lamenta esta misma sanitaria. Por su parte, Juan Manuel Villaroya no sabe qué pasará con sus vacaciones: "Nuestra intención era irnos fuera, pero ahora no sabemos cómo va a acabar esto, nos quitan los días y ya veremos qué pasa".